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Общество8 августа 2022 3:27

В Пермском районе может смениться главный прокурор

Василий Костевич планирует выйти на пенсию
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

Прокурор Пермского района Василий Костевич может покинуть свою должность. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Причина – скорый выход на пенсию, который может случиться в сентябре-октябре. В прокуратуре Костевич служит с 1991 года. До Пермского района возглавлял прокуратуру района Суксунского, Добрянки и Индустриального района города Перми. Нынешнюю должность занимает с 2013 года.

Как полагает издание, место Костевича может занять прокурор Орджоникидзевского района Перми Александр Теплых.

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