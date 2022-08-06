Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив» (Ярославль)

В рамках подготовки к новому сезону пермский «Молот» 6 августа встречался с представителем Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле пермяки скрестили клюшки с местным «Локомотивом».

Более мастеровитый клуб из КХЛ одержал победу над «Молотом» со счетом 3:1. В составе гостей из Перми автором гола стал на 11-й минуте матча Даниил Сероух, его ассистенты – Игорь Зенчиков и Камиль Шифафотдинов; в составе «Локомотива» - Даниил Бут (Ярослав Лукичев, Еремей Шумилин – 23 мин.), Артем Ильенко (Павел Тютнев, Максим Осипов – 42 мин.), Павел Тютнев (Даниил Бут, Даниил Тесанов – 53 мин.).

Сотавы команд

ХК «Молот» (Пермь): вратари – Кудашев, Горшков; защитники – Тювилин, Ежов, Романов, Игошев, Капотов, Горячев, Козлов, Мнацян, Сигорин; нападающие - Чефанов, Шубин, Зенчиков, Манин, Воробьев, Шиафотдинов, Чеков, Цыганов, Банников, Шевченко, Пархоменко, Зюзякин, Белохонов, Сероух.

ХК «Локомотив»: вратари - Мурашов, Исаев; защитники - Елесин, Лукичёв, Сергеев, Науменко, Осипов, Кожевников, Черепанов; нападающие - Иванов, Андронов, Никулин, Каюмов, Тютнев, Аверин, Ильенко, Бут, Красковский, Берёзкин, Шалунов, Шумилин, Чехович, Полунин, Лукичев, Мисюль, Тесанов, Коршков.

«Молот» в матче против клуба из Континентальной хоккейной лиги провел четыре периода по 15 минут, по окончании второго и четвертого периодов прошли серии буллитов.

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