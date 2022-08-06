Пожары в Пермском крае. Фото: МЧС Пермского края.

В пятницу 5 августа 2022 года зафиксировали 11 техногенных пожаров в Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких территориях: 4 - в Перми; по 2 – в Губахинском округе и Пермском районе; по одному – в Кунгурском, Еловском и Гремячинском округах.

На пожарах в Пермском крае 5 августа погибших не обнаружено, зарегистрирован 1 травмированный.

Очаги техногенных пожаров Пермского края 5 августа: многоквартирный дом - в Дзержинском районе Перми; здание фермы - в Пермском районе; автомобиль - в Индустриальном районе Перми; мусор - в Пермском районе и Гремячинском округе; торговый павильон - в Кунгурском округе; неэксплуатируемые здания - в Губахинском округе и Орджоникидзевском районе Перми; трава - в Губахинском округе; садовый дом - в Индустриальном районе Перми; баня – в Еловском округе.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

Вчера 5 августа зарегистрировано по одному случаю новых очагов лесного и ландшафтного пожаров в Пермском крае.

В целях стабилизации обстановки с пожарами в Пермском крае 5 августа 2022 года 158 профилактических групп в количестве 349 человек провели мероприятия:

- 893 обхода объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 1970 человек;

- распространение 1482 листовки (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 9 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса в отдельных центральных районах Пермского края. В связи с высокой опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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