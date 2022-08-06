Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 266 жителей Прикамья. 188 случаев из них зарегистрировали у пермяков.

Так, на 6 августа было выявлено 374 861 подтвержденных случаев заражения.

По числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 17 место среди субъектов РФ и 3 место в ПФО.

В исследованных Роспотребнадзором пробах за последние три месяца в 100% случаев выявлен вирус «омикрон стелс».

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