Молодую пермячку осудят за интимную связь с несовершеннолетним

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском районе 18-летнюю девушку осудят за интимную связь с несовершеннолетним. По версии следствия, в апреле пермячка совместно проживала и неоднократно вступала в половые отношения с 15-летним знакомым по обоюдному согласию. О возрасте парня она знала.

Пресс-служба краевого следственного управления СК РФ сообщает, что девушку обвиняют по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Материалы уголовного дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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