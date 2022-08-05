В спецоперации на Украине погиб 22-летний ефрейтор из Краснокамска

Александр Кузнецов. Фото: Краснокамский округ/ВКонтакте

В специальной военной операции на Украине погиб 22-летний ефрейтор из Краснокамска Александр Кузнецов.

Как рассказали в администрации Краснокамска, Александр учился в средней общеобразовательной школе № 11 в поселке Оверята. После окончания школы поступил в Пермский агропромышленный техникум, где освоил специальность автомеханика. После окончания техникума пошел служить по контракту.

- Александр был честным, порядочным, мужественным, тем кто никогда не бросит в беде и всегда придет на помощь. Был опорой и поддержкой для своей семьи. С первых дней специальной военной операции на Украине Александр принимал в ней самое активное участие. За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга ефрейтор Кузнецов Александр представлен к награждению орденом Мужества посмертно! Вечная память и низкий поклон Александру от всех живых, - сообщили в администрации Краснокамска.

Александр был единственным ребенком в семье. Простятся с героем 8 августа в 11:00 в ККДЦ (ДК Ленина).Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65