Городскую больницу в Перми назвали в честь Архангела Михаила

Фото: permkrai.ru

Пермская городская больница №6 сменила название. Теперь она называется «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Необычное переименование заметили журналисты портала 59.ru.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения, и нам объяснили, что ничего удивительного в новом названии нет.

В Перми уже много больниц названы в честь наших сограждан и современников. Это больница Граля, больница Тверье, больница Гринберга, больница Корюкиной. Инициатива о переименовании возникла и у коллектива данного медучреждения. Но коллектив медучрежедения решил пойти другим путем, не увековечивать имена наших современников, а найти духовное покровительство среди святых Русской православной церкви. Их совместный выбор, остановился на Архангеле Михаиле, - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как оказалось, переименовали больницу еще 21 июля, а сама процедура заняла примерно полгода.

- Были проведены собрания по всем отделениям, заседание и тайное голосование. Большинством голосов приняли решение о переименовании, - добавили в Минздраве.

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