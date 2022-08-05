Пожар на мусорном полигоне под Кунгуром потушили почти за сутки

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пожар на полигоне твердо-бытовых отходов, что возник близ деревни Мыльники под Кунгуром, успешно ликвидирован. Новостью поделились в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Напомним, спасатели среагировали на пожар еще вчера в 19:00. Локализовать пожар на площади в две тысячи квадратов удалось только к рассвету.

В итоге пожар полностью ликвидировали лишь в 15:00 по местному времени. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Угроза окружающей среде отсутствует.

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