Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

В рамках подготовки к новому сезону «Молот» встретится с участником Континентальной хоккейной лиги из Ярославля

По договоренности клубов 6 августа в контрольном матче пермский «Молот» в Ярославле сыграет против местного «Локомотива», который через месяц стартует в сезоне 2022-2023 годов в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Тренерский штаб «Молота» в состав команды включил следующих игроков:

- вратари: Данил Кудашев, Егор Горшков

- защитники: Антон Капотов, Александр Игошев, Давид Мнацян, Дмитрий Тювилин, Андрей Ежов, Семен Сигорин, Роман Романов, Алексей Горячев, Савелий Козлов

- нападающие: Даниил Сероух, Дмитрий Воробьев, Игорь Зенчиков, Денис Цыганов, Илья Чефанов, Алексей Шубин, Матвей Банников, Никита Чеков, Максим Зюзякин, Егор Манин, Дмитрий Белохонов, Александр Шевченко, Константин Пархоменко, Камиль Шиафотдинов

После матча с участником чемпионата КХЛ «Молот» вернется в Пермь, где продолжит подготовку к чемпионату Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Свой первый матч в рамках нового сезона ВХЛ проведет 4 сентября на домашнем льду против «Южного Урала» из Орска. (0+)

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