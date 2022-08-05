В пермский ТРК «Семья» возвращаются магазины электроники re:Store и Samsung

6 марта в связи политической ситуацией в ТРК массово закрылись известные брендовые магазины: Zara, Bershka, Pull & Bear и Oysho Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Магазины электроники re:Store и Samsung в ТРК «Семья» планируют возобновить работу, сообщает издание «Business Class».

Обе точки временно закрылись из-за отсутствия поставок товара. Конкретная дата открытия re:Store и Samsung не называется, но известно, что это произойдет это в августе.

Напомним, 6 марта в связи политической ситуацией в ТРК массово закрылись известные брендовые магазины: Zara, Bershka, Pull & Bear и Oysho. На освободившиеся площади активно претендовали продавцы одежды среднего ценового сегмента, ювелирные магазины и парфюмерные бренды. Представители общественного питания тоже были не против разместиться в гипермаркете, но у них возникли трудности с поставкой импортного оборудования.

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