В Прикамье за сутки выявили еще 217 заражений ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 5 августа – плюс 217 зараженных коронавирусом. В больницы госпитализировано 17 человек.

Общее число инфицированных в крае за все время пандемии достигло 374 595 человек. Новые заражения выявлены в 16 территориях.

С начала пандемии от последствий коронавируса скончались 8 852 жителя Пермского края.

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