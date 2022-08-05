В Прикамье за сутки выявили еще 217 заражений ковидом

Фото: permkrai.ru
В Пермском крае на 5 августа – плюс 217 зараженных коронавирусом. В больницы госпитализировано 17 человек.
Общее число инфицированных в крае за все время пандемии достигло 374 595 человек. Новые заражения выявлены в 16 территориях.
С начала пандемии от последствий коронавируса скончались 8 852 жителя Пермского края.
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