Молодые пермяки выиграли чемпионат России по пожарно-спасательному спорту

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Детско-юношеская команда Пермского края по пожарно-спасательному спорту заняла I место и стала Чемпионами России. Успехом юниоров делится пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Чемпионат России по пожарно-спасательному спорту стартовал 1 августа в Оренбурге.

С первых дней детско-юношеская команда Прикамья на Чемпионате России стала занимать призовые места (за 2 дня чемпионата в копилке команды Пермского края уже были 3 серебряных медали).

4 августа был достигнут успех в дисциплине «Пожарная эстафета». Команда края стала Чемпионами России и заняла 1 место, преодолев этапы за 58,39 секунд.

За золотыми медалями на пьедестал почета поднялись: Павел Чугайнов (16 лет); Андрей Фогель (16 лет); Вячеслав Стражец (17 лет) Сергей Бояршинов (18 лет).

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