В МЧС прокомментировали пожар на мусорном полигоне под Кунгуром

Фото: Служба спасения КМО

В краевом ГУ МЧС России прокомментировали пожар на мусорном полигоне под Кунгуром.

«Спасатели среагировали на пожар в 19:00 4 августа. Горел полигон твердо-бытовых отходов на полигоне в Кунгурском муниципальном округе, вблизи деревни Мыльники. К месту возникновения возгорания направили силы и средства от МЧС России в количестве 25 человек личного состава и 11 единиц техники», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Тление мусора локализовали только к пяти утра, сейчас его продолжают тушить.

К счастью, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью населения, а также окружающей среде – отсутствует. Уровень загрязнения воздуха от тлеющего мусора – в норме, сообщили в «Центре гигиены и эпидемиологии в Пермского края».

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