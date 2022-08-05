В Прикамье в выходные жара достигнет +32 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Пермском крае сохранится сухая и жаркая летняя погода. Как рассказали в научно-популярном проекте «Метеоролог и я», столбики термометров поднимутся до +32 градусов. На небе ожидается небольшая облачность и совсем не будет осадков.

6 августа на территории края жара достигнет отметки +26…+31 градус, в Перми будет +28…+30 градусов. Ветер слабый, северо-западный - 2-7 метров в секунду. Ночью похолодает до +12…+17 градусов.

В воскресенье снова будет жарко. По краю потеплеет до +27…+32 градусов. В Перми – до +31 градуса.

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