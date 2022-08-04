Прокуратура обязала предприятия Перми снизить выбросы загрязняющих веществ

Фото: Пермская краевая прокуратура

Пермская краевая прокуратура обязала пермские предприятия снизить объем выбросов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 18:00, 4 августа и до 12:00, 8 августа на территории Прикамья ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Из-за этого для всех предприятий края объявлено НМУ первой степени» - предупредили в прокуратуре.

Если горожане будут жаловаться на загрязнения воздуха, то природоохранной прокуратурой совместно с контрольно-надзорными органами с привлечением мобильной лаборатории будет осуществлен отбор и исследование проб атмосферного воздуха. За нарушения предприятиям грозит административная ответственность.

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