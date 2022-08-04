Спасатели Прикамья предупреждают о высокой пожароопасности с 7 по 9 августа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое ГУ МЧС предупреждает о высоком риске возникновения лесных пожаров с 7 по 9 августа. Пожарная опасность 4 класса ожидается в большинстве районов края.

Более того, в отдельных центральных районах Прикамья ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости.

Жителей и гостей Прикамья просят соблюдать правила пожарной безопасности, так как небольшая искра или брошенный на землю окурок может стать причиной большого пожара в жару. Самой распространенной причиной пожаров является именно человеческий фактор.

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