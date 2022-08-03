Власти Перми объявили аукцион на аренду кафе-холмов на городской эспланаде

Фото: Василий Вахрин

Мэрия Перми объявила аукцион на аренду двух кафе-холмов, которые находятся на городской эспланаде рядом со зданием заксобрания. Площадь каждого - 97,9 кв. м. Начальная стоимость аренды одного помещения на год составляет 1,7 миллионов рублей, сообщает издание «Business Class».

Согласно условиям торгов, в меню будущего общепита обязательно должны быть минимум пять блюд местной кухни, а все сотрудники должны носить униформу в одном стиле. Вывески и уличную мебель следует оформить в духе 68-го квартала эспланады, где находится кафе.

Кроме того, в заведении и на прилегающей к нему территории запрещено проводить банкеты и иные массовые мероприятия с временным декором. А вот оборудовать рядом летнее кафе можно.

Заявки от желающих арендовать помещения принимают до 22 августа. Торги планируют провести в среду, 24 августа.

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