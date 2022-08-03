Пермяков в трамвае растрогал необычный пассажир

Дядя Володя в 80 лет стал уличным музыкантом. Фото: Юлия Тутынина.

«Он зашел в трамвай в рваных штанах, в рубашке поверх тельняшки и красной потрёпанной кепочке. По баяну в его руках, я сразу поняла, что это уличный музыкант».

Пермячка Юлия Тутынина рассказала, как мужчина в трамвае, растрогал ее своей игрой на баяне в пермском трамвае. Девушка узнала, что его зовут Володя. Он много лет поработал в музыкальном училище, сейчас ему почти 80 лет.

- Он улыбнулся, растянул меха и запел: «От улыбки станет всем светлей!», - говорит Юлия Тутынина. - Было очень неожиданно услышать в трамвае эту детскую песню, поэтому я убавила музыку в наушниках и стала слушать его. А потом, то ли от умиления, то ли от сочувствия у меня покатились громадные слезы из глаз. Несмотря на преклонный возраст дяде Володе приходится зарабатывать в общественном транспорте. Нет, он не жаловался и не клянчил деньги. Наоборот, увидев мои слезы, он подсел ближе, чтобы подбодрить своими песнями. Мы запели вместе! В трамвае сразу стало как-то светлее и веселее. Люди оборачивались, улыбались, хлопали, подпевали.

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