Прикамье запросит миллиард на строительство краевой инфекционной больницы

Фото: permkrai.ru

Пермский край в 2023 году запросит еще миллиард рублей на строительство краевой инфекционной больницы в связи с удорожанием проектно-сметной документации. Об этом рассказали на заседании регионального оргкомитета «Пермь–300».

Напомним, новая краевая инфекционная больница строится в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84. были начаты в феврале 2022 года. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Больница рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену.

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