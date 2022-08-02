В Пермском Политехе хотят учиться более 7500 человек

Фото: Павел МАРТИНЧИК

25 июля в Пермском Политехе завершился прием документов от поступающих на очную бюджетную форму обучения. Так, в ПНИПУ и его филиалах хотят учиться более 7500 человек. По сравнению с прошлым годом число поданных заявлений выросло на 20% и составило больше 25 тысяч.

Пермский Политех является одним из ведущих инженерных вузов страны. Университет предлагает более трех тысяч бюджетных мест на восьми факультетах.

– В этом году в тройку популярных вошли гуманитарный факультет, туда подали 5078 заявлений, электротехнический – 5001, факультет прикладной математики и механики, принявший 1900 заявлений. Самыми востребованными направлениями стали «Информационная безопасность», «Биотехнология» и «Прикладная математика и информатика», – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Пермского Политеха Руслан Гарифзянов.

По целевому направлению на сегодняшний день документы для обучения по программам предприятий-партнеров подали более 150 абитуриентов.

Напомним, что прием заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов завершится завтра, 3 августа. Подать заявления в магистратуру без результатов вступительных испытаний можно до 5 августа. 22 августа закончится прием документов у поступающих, которые претендуют на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, сообщает пресс-служба Политеха.

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