В Прикамье за неделю клещи покусали 41 ребенка

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В Пермском крае за прошлую неделю от укусов клещей пострадал 41 ребенок. Цифрой делится краевое Управление Роспотребнадзора.

Всего в медицинские организации Пермского края на той неделе обратились 377 человек, пострадавших от клещей. Почти 85% присасываний произошло в лесу. 14% - на территории личных дач и садов. Около процента – в лесопарковых зонах.

Сегодня в Прикамье зарегистрировано 89 случаев заражения клещевым боррелиозом и 31 случай заражения вирусным энцефалитом. Территориями с наиболее высоким риском «поймать клеща» на себя считаются Карагайский, Очерский, Верещагинский, Сивинский и Березовский округа Пермского края.