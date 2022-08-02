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Общество2 августа 2022 10:49

В Прикамье за неделю клещи покусали 41 ребенка

Большинство пострадавших обнаружили клеща после посещения леса
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае за прошлую неделю от укусов клещей пострадал 41 ребенок. Цифрой делится краевое Управление Роспотребнадзора.

Всего в медицинские организации Пермского края на той неделе обратились 377 человек, пострадавших от клещей. Почти 85% присасываний произошло в лесу. 14% - на территории личных дач и садов. Около процента – в лесопарковых зонах.

Сегодня в Прикамье зарегистрировано 89 случаев заражения клещевым боррелиозом и 31 случай заражения вирусным энцефалитом. Территориями с наиболее высоким риском «поймать клеща» на себя считаются Карагайский, Очерский, Верещагинский, Сивинский и Березовский округа Пермского края.