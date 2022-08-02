Фото: Администрация Перми

Ремонт дороги на улице Набережной в Перми производится в ночное время, чтобы не допустить образование дорожных пробок на важном участке автомобильного трафика.

Дорожные строители после фрезеровки участка дороги ул. Набережной от въезда на КамГЭС до кольца на пересечении улиц Карбышева и Ново-Гайвинской приступят к укладке асфальтового покрытия.

Ранее, 30 июля, начался демонтаж железнодорожных путей на въезде на дорогу через плотину Камской ГЭС. После этого предстоит произвести временную засыпку этого участка.

Утром и днем 2 августа пробок на ремонтируемом участке ул. Набережной нет. При этом, сейчас затруднено движение на ул. Писарева при подъезде к ул. Ново-Гайвинской в сторону КамГЭС. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожную ситуацию как пробку в 5 баллов.

В конце прошлой недели в Орджоникидзевском районе Перми завершили ремонт двух дорожных объектов - на ул. Усадебной от ул. Медведева до ул. Кабельщиков, на ул. Колвинской от ул. Нежинской до ул. Суперфосфатной. Как пояснили в районной администрации, в ближайшее время на обоих объектах проведут лабораторные исследования, после чего состоится официальная приемка работ. Гарантийный срок ремонта составляет 48 месяцев.

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