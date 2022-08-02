В августе в Перми пройдет ежегодный фестиваль уличных театров «Флюгер»

На площадке соберутся 12 уличных театров. Фото: пресс-служба правительства Прикамья

В выходные, 13 и 14 августа, на пермской городской эспланаде пройдет ежегодный фестиваль уличных театров «Флюгер». На площадке соберутся 12 уличных театров. Все шоу мероприятия без возрастных ограничений. Вход свободный.

Программа совместит в себе разные жанры и стили уличного театра. Особое внимание в уделят интерактиву со зрителями – гостей ждет много артистов на ходулях, красочных персонажей и спектаклей-променадов. На два дня центр Перми превратится в огромную сцену, где шоу будет длиться с утра и до поздней ночи, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Подробнее о событии можно узнать здесь.

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