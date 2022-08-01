В Пермь приехали 78 школьников из Луганской Народной Республики

Фото: permkrai.ru

Сегодня в Пермь приехали дети из Луганской Народной Республики. 78 ребят в возрасте от 7 до 17 лет проведут в детских оздоровительных лагерях Перми и Горнозаводска весь август.

На ж/д станции «Пермь – II» их встретили сотрудники краевого ГУ МЧС России, представители министерств и ведомств края, отвечающих за вопросы защиты несовершеннолетних, организацию здравоохранения, социальное развитие, а также представители органов местного самоуправления, работники детских оздоровительных лагерей, которые окружили вниманием и заботой прибывших гостей.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махинина

Вместе с ровесниками школьники пройдут веревочные курсы, будут участвовать в фестивалях, турнирах, играх, спортивных эстафетах, а также в других мероприятиях.

- Надеемся, что дети во время отдыха полюбят красоту Пермского края с его прохладными зелеными лесами, горными родниками, приобретут новых и преданных друзей, а также получат положительный заряд сил и энергии, укрепят свое здоровье, - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махинина

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пермский лагерь при ПГГПУ приехали дети из ДНР и ЛНР

До конца лета запланировано три таких смены (Подробнее...)