Пермскую «Парму» покидает капитан команды

Евгений Воронов. Фото: БК "Парма-Пари"
Пермский БК «Парма-Пари» покидает капитан – 36-летний Евгений Воронов. Об этом клуб сообщает в своих соцсетях.
Опытный российский баскетболист продолжит карьеру в Москве – в новичке Единой лиги ВТБ – баскетбольном клубе МБА.
«Женя присоединился к команде в прошлом сезоне и с первых матчей завоевал любовь шестого игрока, борясь до конца в каждой игре», - тепло отзываются о нем в «Парме».
Кто будет новым капитаном «Пармы», в клубе пока не сообщают.
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