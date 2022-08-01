Пермяки могут сдать отработанные батарейки и аккумуляторы

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми пройдет экологическая акция по приему отработанных батареек и аккумуляторов. Подробности сообщает городская мэрия.

В рамках акции можно будет сдать любое количество отработанных батареек и аккумуляторов всех типов. Принимается и мобильная электроника.

Сдать их можно прямо в городе, где появится контейнер для сбора батареек. После его вывезут отработанные на заводы ГК «Мегаполисресурс» и «НЭК». Там из них получат вторичные ресурсы, которые еще будут иметь ценность.

Контейнер для сбора батареек установят на территории парковки гипермаркета «Лента» на бульваре Гагарина, 65. Сдать батарейки можно в период с 23 по 29 августа.

Подробнее об акции - на сайте сборбатареек.рф. А пока можно собрать изжившие свое элементы питания.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru