Пермяки могут сдать отработанные батарейки и аккумуляторы

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Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА
В Перми пройдет экологическая акция по приему отработанных батареек и аккумуляторов. Подробности сообщает городская мэрия.
В рамках акции можно будет сдать любое количество отработанных батареек и аккумуляторов всех типов. Принимается и мобильная электроника.
Сдать их можно прямо в городе, где появится контейнер для сбора батареек. После его вывезут отработанные на заводы ГК «Мегаполисресурс» и «НЭК». Там из них получат вторичные ресурсы, которые еще будут иметь ценность.
Контейнер для сбора батареек установят на территории парковки гипермаркета «Лента» на бульваре Гагарина, 65. Сдать батарейки можно в период с 23 по 29 августа.
Подробнее об акции - на сайте сборбатареек.рф. А пока можно собрать изжившие свое элементы питания.
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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru