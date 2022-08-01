В «Столице» продают бывшее помещение игротеки Play Day

Фото: avito.ru

В Перми в ТРК «Столица» продается бывшее помещение игротеки Play Day. Объявление размещено на сайте avito.ru.

Стоимость актива – 65 млн руб. А площадь – 650 квадратов. Согласно описанию на сайте, бывшая игротека находится на втором этаже. Рядом с рестораном Casa Mia и отделом Gloria Jeans.

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