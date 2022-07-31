Сыну экс-министра тербезопасности Прикамья, в отличие от отца, удалось обжаловать приговор суда

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил обвинительный приговор бывшему начальнику дежурной смены ФГКУ «7-й отряд ФПС по Пермскому краю» Виталию Ковтуну. Об этом сообщает РБК Пермь.

В сентябре прошлого года Кировский районный суд приговорил его к двум годам условно за мошенничество – тот якобы фиктивно устроил на должность пожарного своего знакомого, которому незаконно было начислено более 790 тысяч рублей.

Отца Виталия Ковтуна – бывшего министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна – ранее осудили за аналогичное преступление на три года условно. Ему вменили в вину то, что он, занимая пост заместителя руководителя Приволжского регионального центра МЧС России, уговорил трудоустроить в отряд противопожарной службы Пермского края № 23 егеря, который работал в его охотхозяйстве.

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