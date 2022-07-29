«Эскортницы» и «Постучись в мою дверь»: что смотрят пермяки этим летом

Фото: кадр из фильма

Аналитики онлайн-кинотеатра KION назвали самые просматриваемые фильмы и сериалы первой половины лета 2022 года среди пермяков. Популярностью пользуются обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и картины в жанре драма.

Сравнивая предпочтения жителей Перми и Пермского края с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как зрители в Пермском крае сделали выбор в пользу драматических лент и документального кино.

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Прикамья итальянская фантастическая картина «Отчаянные мстители» (18+), комедия о популярном блогере с Виктором Хориняковым «Непослушник» (12+) и польская криминальная драма «Эскортницы» (18+). Также пермяки полюбили документальные ленты. Среди самых популярных — «Сабайя», лента о мифах и стереотипах вокруг чипизации «Чип внутри меня», а также фильм творческом пути знаменитого музыканта «Баста. Суперигра».

В топ самых просматриваемых отечественных сериалов этого лета в Перми вошли:

- комедия «Нереалити» (16+) о бывшей звезде реалити-шоу с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко в главных ролях;

- сериал «AMORE MORE» (18+) о семейных отношениях от режиссера Яны Гладких;

- криминальная драма «Хрустальный» (18+) о правосудии с Антоном Васильевом и Николаем Шрайбером.

В числе популярных зарубежных сериалов среди пермяков:

- турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» (16+);

- комедия «Повсюду ты» (18+);

- французский криминальный детектив «Багровые реки» (16+).