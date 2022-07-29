«Эскортницы» и «Постучись в мою дверь»: что смотрят пермяки этим летом

Фото: кадр из фильма
Аналитики онлайн-кинотеатра KION назвали самые просматриваемые фильмы и сериалы первой половины лета 2022 года среди пермяков. Популярностью пользуются обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и картины в жанре драма.
Сравнивая предпочтения жителей Перми и Пермского края с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как зрители в Пермском крае сделали выбор в пользу драматических лент и документального кино.
В списке самых любимых фильмов лета у жителей Прикамья итальянская фантастическая картина «Отчаянные мстители» (18+), комедия о популярном блогере с Виктором Хориняковым «Непослушник» (12+) и польская криминальная драма «Эскортницы» (18+). Также пермяки полюбили документальные ленты. Среди самых популярных — «Сабайя», лента о мифах и стереотипах вокруг чипизации «Чип внутри меня», а также фильм творческом пути знаменитого музыканта «Баста. Суперигра».
В топ самых просматриваемых отечественных сериалов этого лета в Перми вошли:
- комедия «Нереалити» (16+) о бывшей звезде реалити-шоу с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко в главных ролях;
- сериал «AMORE MORE» (18+) о семейных отношениях от режиссера Яны Гладких;
- криминальная драма «Хрустальный» (18+) о правосудии с Антоном Васильевом и Николаем Шрайбером.
В числе популярных зарубежных сериалов среди пермяков:
- турецкая романтическая комедия «Постучись в мою дверь» (16+);
- комедия «Повсюду ты» (18+);
- французский криминальный детектив «Багровые реки» (16+).