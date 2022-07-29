В Пермском крае выявили еще 120 заболевших ковидом

Фото: permkrai.ru

Число заболевших коронавирусом в Пермском крае снова растет. На 29 июля в регионе выявили 120 положительных тестов.

Среди заболевших 40 - в возрасте 60 лет и старше. Общее число инфицированных в регионе достигло 373 443.

Заболевшие выявлены в 18 территориях края: в Перми, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, Губахе, в Чусовском, Пермском, Кунгурском, Добрянском, Соликамском, Куединском, Карагайском, Александровском, Юсьвинском, Большесосновском, Красновишерском, Кишертском и Косинском муниципальных и городских округах.

За два года пандемии в Прикамье от ковида скончались 8 851 человек.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65