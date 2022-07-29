Домклик и Суточно.ру запустили посуточную аренду отелей, гостевых и жилых домов, квартир и хостелов

Фото: Сбер

Сервис Суточно.ру и Домклик от Сбера запустили совместный сервис онлайн-бронирования аренды жилья. Поиск суточной аренды отеля, гостиницы, дома, квартиры, комнаты, или хостела доступен на специальной странице Домклик и в мобильном приложении.

Чтобы забронировать жилье по фиксированной цене на требуемый срок необходимо зайти в раздел посуточной аренды Домклик и выбрать необходимый вариант. Бронирование и платежи будут проходить на сайте партнера без дополнительных звонков и общения с арендодателями.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сервис будет работать на территории всей России – арендовать квартиру, например, в Екатеринбурге, можно будет уже по дороге из Перми. Будь то рабочая поездка или отпуск. При этом быть уверенным в безопасности. Не зря Домклик выбрали партнером сервис Суточно.ру – он обеспечивает гарантированное заселение после бронирования и исключает скрытые комиссии».

Посуточная аренда жилья с возможностью онлайн-бронирования — это удобная и востребованная услуга. По данным Суточно.ру, спрос на такую аренду вырос в России за последний год более чем на 40%.