В Прикамье девушка угнала авто своего молодого собутыльника

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае произошел необычный угон авто. 22-летняя жительница Чернушки распивала алкоголь вместе со своим 25-летним приятелем.

Но в один момент девушка без ведома приятеля взяла ключи от его «Приоры» и решила покататься. Она поехала по дороге Чернушка – Ермия. Но не справилась с управлением и съехала в кювет, перевернув автомобиль.

В результате девушка получила травмы и скрылась с места ДТП. Водительских прав, как позже выяснили в полиции, у нее не было.

«На розыск транспортного средства и угонщицы сориентировали все наружные наряды полиции. Оперативно полиция нашла угнанный автомобиль и задержала подозреваемую», - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. А еще на фигурантку этой истории составили протоколы об административных правонарушениях за оставление места ДТП, управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав.