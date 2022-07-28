В Перми горел жилой многоквартирный дом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировском районе Перми по улице Волгодонской загорелся жилой многоквартирный дом. О происшествии сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 17:01 по пермскому времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в одной из квартир горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратов.

На пожаре спасена женщина, пострадавших и погибших нет. Теперь спасатели устанавливают причину происшествия, которое напугало местных жителей.

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