В Перми горел жилой многоквартирный дом

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Кировском районе Перми по улице Волгодонской загорелся жилой многоквартирный дом. О происшествии сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в 17:01 по пермскому времени. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в одной из квартир горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратов.
На пожаре спасена женщина, пострадавших и погибших нет. Теперь спасатели устанавливают причину происшествия, которое напугало местных жителей.
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