«Росбанк» закроет одно из отделений в Перми

Фото: yandex.ru

«Росбанк» планирует закрыть одно из отделений в Перми, которое находится на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает портал «В курсе. ру» со ссылкой на свои источники.

Из-за закрытия точки под сокращение попадут около десяти человек. Кто-то из них уже работает последние дни, кто-то остается до конца августа. Полностью филиал расформируют к сентябрю.

Напомним, сейчас в Перми работает два отделения «Росбанка» — на улице Попова и на Комсомольском проспекте. В мае стало известно, что группа «Интеррос» выкупила банк у группы «Societe Generale».

В пресс-службе банка прокомментировали закрытие отделения:

"Действительно, с 1 сентября 2022 года офис по адресу Комсомольский проспект 72, в Перми закрывается. Это связано с тем, что мы видоизменяем формат нашего присутствия в городе.

Росбанк планирует перевести всех клиентов на обслуживание в более популярный среди посетителей офис по адресу: ул.Попова, 23. Подчеркнем, что это крупное отделение, открывшееся относительно недавно, в 2020 году, общей площадью более 400 кв.м. Помимо универсального офиса Росбанка там располагаются подразделения «Росбанк Дом» и «Росбанк Авто», что очень удобно, так как можно получить подробные консультации по всем продуктам банка.

Кроме того, Росбанк в Перми готовит новую площадку для сотрудников бэк-офиса, где мы также сможем встречать и общаться с нашими клиентами.

Меняя структуру сети, мы руководствуемся целым рядом факторов и показателей, в том числе комплексом альтернативных сервисов, которые предлагаем своим клиентам для совершения всех привычных банковских операций без посещения отделения. Отметим, что около 60% наших клиентов полноценно ушли в онлайн, что дает им возможность дистанционно решать свои финансовые задачи с помощью мобильного приложения РОСБАНК Онлайн и интернет- банка. Так, согласно статистике, более 50% кредитов мы выдаем онлайн. Порядка 46% срочных депозитов и 76% сберегательных счетов наши клиенты оформляют через цифровые каналы.

Росбанк является ответственным работодателем, поэтому кадровые вопросы решаются в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, в банке существует программа внутренней мобильности и большинство сотрудников воспользовались такой возможностью, приняли предложение перейти на другие позиции внутри банка. Мы уверены, что перемены и видоизменение формата присутствия в городе оценят наши действующие и потенциальные клиенты".

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