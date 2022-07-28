В Прикамье продлили запрет на посещение лесов до 1 августа

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Фото: архив "КП"
Краевое Минприроды продлило запрет на посещение лесов до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ограничение будет действовать на территориях Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств. Решение приняли из-за жаркой летней погоды, а также из-за 4 класса пожарной опасности.
Жителям и гостям этих муниципалитетов запрещено посещать леса, а тем более разжигать там костры и заниматься прочими вещами с огнем. Разрешен сквозной проезд через леса по дорогам общего пользования.
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