Что такое счет Активный Возраст и чем он отличается от вклада

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Какие бы изменения не происходили в экономике, неизменным всегда остается стремление граждан защитить свои сбережения от влияния внешних факторов. Среди людей старшего поколения одним из самых востребованных способов для этого до сих пор остается банковский вклад. В СберБанке есть альтернатива вкладам - счет Активный Возраст, предназначенный специально для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Расскажем, чем он отличается от вклада и как работает.

Для чего нужен счет

Накопительный счет Активный Возраст предназначен для свободного распоряжения своими средствами. Его можно пополнять в любое время или снимать с него деньги, когда они потребуются, при этом получая начисленные проценты на минимальный остаток. Счет подходит для тех, кто хочет регулярно получать доход и сохранять возможность использовать средства со счета по мере необходимости. На накопительный счет можно переводить свою пенсию, также у вас будет преимущество в виде повышенной процентной ставки на остаток, если вы получаете пенсию на любой счет в СберБанке.

Что общего у вклада и накопительного счета

И по банковскому вкладу, и по накопительному счету банк начисляет проценты. Главное преимущество и у вкладов, и накопительных счетов в том, что средства на них застрахованы. Если банковская организация, которая участвует в системе страхования, прекратит свою деятельность, суммы до 1,4 млн рублей можно получить обратно.

Открытие счета и вклада всегда бесплатно, клиент не несет расходов за их обслуживание. Во всем остальном вклады и счета существенно различаются.

Чем счет отличается от банковского вклада

Вклад можно открыть только на определенный срок - 1 месяц, 3 месяца, полгода, год и так далее. Счет не ограничен сроком действия - его можно открыть "навсегда".

По вкладу в течение всего срока действия договора начисляется фиксированный процент. Открыв вклад, скажем, под 7% годовых на три месяца, вы получаете строго 7% годовых с учетом количества фактически прошедших календарных дней: либо ежемесячно в дату открытия вклада, либо в конце срока действия договора.

По накопительному счету доход начисляется на минимальный остаток, который хранился в течение расчетного периода.

Как открыть и пополнить счет Активный возраст

Открыть счет Активный возраст в СберБанке можно только онлайн.

Зайдите в интернет-банк СберБанк Онлайн со своего телефона или компьютера и откройте счёт. Открыть онлайн

Пополнять счет можно тремя способами:

- Онлайн. Войдите в СберБанк Онлайн, найдите открытый счёт «Активный возраст» и нажмите «Пополнить». Внести можно любую сумму, никаких ограничений нет;

- В офисе банка. Пополнить счёт можно наличными от 1000 рублей с карты или вклада. Не забудьте взять с собой паспорт;

- Через банкомат. Откройте в меню банкомата раздел «Вклады» и нажмите «Пополнить». Перевести деньги можно с карты или вклада.