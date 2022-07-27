Дорожные пробки. Фото: Павел Шатров

Пермь просыпается, многие горожане в столь ранний час 27 июля спешат на работу на личном или общественном автотранспорте. По информации «Яндекс Пробки», уже сейчас на нескольких участках дорог Перми есть трудности в дорожном движении.

Непростая ситуация складывается на улице Попова в обоих направлениях на участке между улицами Попова и Пушкина. На подъезде к Центральному рынку образовалась пробка в 6 баллов. Еще не критично, но можно потерять время.

Плотное движение транспорта на кольце у ЦКР и на подъезде к нему со стороны ул. Пушкина, есть скопление общественного транспорта в сторону от ЦКР на участке от ул. Попова до ул. Куйбышева.

На ул. Куйбышева в сторону перекрестка с ул. Революции есть 5-6 бальное ограничение в движении.

Пока местами затруднено движение на всей нечетной стороне Комсомольского проспекта, начиная от ул. Монастырской, в также на подъезде к Комсомольской площади на ул. Белинского со стороны ул. Куйбышева.

Обратите внимание на перекресток улиц Куйбышева и Чкалова – со стороны Стахановского перехода есть затруднения в движении.

Вызывает опасения перекресток ул. Старцева и ул. Тихвинской в сторону центра – появились дорожная пробка.

Пока на удивление хорошая дорожная ситуация на Южной дамбе, а вот ситуация на ул. Островского начинает усложняться. Пока небольшие проблемы в движении от ул. Революции до ул. Красноармейской, от съезда с Южной дамбы до ул. Красноармейской.

Пробка в 6 баллов образовалась на бульваре Гагарина в районе Авторадио – большое скопление личного и общественного транспорта по четной стороне.

Есть пока небольшие затруднения в движении на бульваре Гагарина от Северной дамбы до площади Дружбы, а также на ул. Уральской в сторону Цирка.

Общая дорожная ситуация в Перми утром 27 июля оценивается в 2 балла. При движении по городу необходимо выбирать удобный маршрут. В движении общественного транспорта города пока нет серьезных отклонений от графика.

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