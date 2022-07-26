Реконструкция дачи Синакевича в Закамске достигла завершения

Фото: Пресс-служба администрации Перми

В Перми в завершающую стадию входит реконструкция дачи Синакевича, что находится в Кировском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Подрядчик уже приступил к воссозданию визитной карточки здания – фронтонов в виде кокошников на крыше. В целом, строители справляются с основной задачей реставрации – сохранением аутентичности архитектурного стиля здания, отметил мэр города.

В ходе работ также укрепили фундамент исторического здания, перекрытия и конструктивные элементы. А еще проведены кровельные и электромонтажные работы.

Теперь подрядчику осталось установить новые оконные и дверные блоки и восстановить элементы декора фасада. Они как раз и делают здание дачи неповторимым и узнаваемым. Завершить работы планируется через пару месяцев - в сентябре.

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