Реконструкция дачи Синакевича в Закамске достигла завершения

Фото: Пресс-служба администрации Перми
В Перми в завершающую стадию входит реконструкция дачи Синакевича, что находится в Кировском районе города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.
Подрядчик уже приступил к воссозданию визитной карточки здания – фронтонов в виде кокошников на крыше. В целом, строители справляются с основной задачей реставрации – сохранением аутентичности архитектурного стиля здания, отметил мэр города.
В ходе работ также укрепили фундамент исторического здания, перекрытия и конструктивные элементы. А еще проведены кровельные и электромонтажные работы.
Теперь подрядчику осталось установить новые оконные и дверные блоки и восстановить элементы декора фасада. Они как раз и делают здание дачи неповторимым и узнаваемым. Завершить работы планируется через пару месяцев - в сентябре.
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