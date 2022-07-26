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Общество26 июля 2022 11:24

Пермский транспорт за первое полугодие перевез почти 100 миллионов пассажиров

Автобусы перевезли в шесть раз больше пассажиров, чем трамваи
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Транспорт Перми с января по июнь 2022 года провез почти 100 млн пассажиров. А именно транспортом города воспользовались 94 млн раз.

Пассажиропоток автобусов составил 81,4 млн человек. На трамваях города прокатились 12,6 млн раз.

Напомним, что с 2022 года в Перми открылись новые автобусные маршруты – это маршруты №8 и №13.

Также в Перми в пять раз повысили штраф за безбилетный проезд. 2,5 тыс. руб. – за первое нарушение и 5 тыс. руб. – за повторное.

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