В спецоперации на Украине погиб молодой военнослужащий из Прикамья Дмитрий Анисимов

Фото: администрация Гайнского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Сейва Пермского края Дмитрий Анисимов. Об этом пресс-служба администрации Гайнского муниципального округа сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Панихида и прощание с бойцом пройдут в четверг, 28 июля, в 12.00 в здании школы по адресу: поселок Сейва, улица Центральная, дом 6.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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