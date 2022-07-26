В спецоперации на Украине погиб молодой военнослужащий из Прикамья Дмитрий Анисимов

Фото: администрация Гайнского муниципального округа
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец поселка Сейва Пермского края Дмитрий Анисимов. Об этом пресс-служба администрации Гайнского муниципального округа сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Панихида и прощание с бойцом пройдут в четверг, 28 июля, в 12.00 в здании школы по адресу: поселок Сейва, улица Центральная, дом 6.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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