Фото: МЧС Пермского края

Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС приняли участие в ликвидации последствий 13 техногенных пожаров. Пожары 25 июля зафиксировали: четыре – в Перми; три – в Пермском районе; по два – Соликамском и Кунгурском округах; по одному – в Кизеловском и Чайковском округах. На пожарах погибших нет, есть пострадавшие.

В частности, за прошедшие сутки 25 июля горели: баня - Кунгурском округе; бесхозное строение - в Пермском районе; многоквартирный жилой дом на ул. Грузинской - в Дзержинском районе Перми; расселенные дома - в Кировском районе Перми и Кизеловском округе; садовые домики - в Соликамском округе, Пермском районе и Индустриальном районе Перми; магазин - в Соликамском округе; мусор на открытой территории - в Ленинском районе Перми; торговый павильон - в Кунгурском округе; надворные постройки - в Чайковском округе.

Причиной ночного пожара в Перми на ул. Грузинской стало горение бытовых вещей в помещении кладовой на первом этаже жилого дома. Площадь горения составила 4 кв. метра. До прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС самостоятельно эвакуировались 18 человек, 29 человек спасли подразделения пожарной охраны, среди них шесть - дети. На пожаре есть пострадавшие.

По сообщению МСЧ Пермского края, основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За прошедшие сутки на территории региона лесные пожары не зафиксировали.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 25 июля 2022 года на территории Пермского края 147 профилактическими группами в количестве 324 человека проведены мероприятия:

- Осуществлено 1148 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- Проинструктировано мерам пожарной безопасности 2021 человека;

- Распространено 1632 листовки (памятки).

За прошедшие сутки лесные пожары на территории Прикамья не зафиксировали.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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