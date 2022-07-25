Фото: Архив "КП"

В Перми ремонт хирургического корпуса больницы имени Тверье оценили в 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Проводить капремонт будет ООО «Акрополь М». Компания была единственным участником аукциона. Согласно техзаданию, в больничном комплексе отремонтируют семиэтажное кирпичное здание вместе с его подвалом и техническим этажом, что расположено на улице Братьев Игнатовых, 2.

Работы подрядчик должен начать осенью – 3 октября текущего года. Завершить ремонт в медучреждении планируется до 2 октября 2024 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65