В Прикамье выявили еще 88 заболевших ковидом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за сутки - плюс 88 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. Общее число инфицированных в регионе за два года пандемии достигло 373 024 человека.

Новых заболевших выявили в Перми, Березниках, Кунгуре, Чусовом, Краснокамске, в Пермском, Сивинском, Нытвенском, Чернушинском, Куединском и Красновишерском округах. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 8 850 жителей Прикамья.

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