В Прикамье грузовик Wildberries улетел в кювет

Фото: Служба спасения КМО

В Пермском крае грузовик Wildberries улетел с дороги в кювет. Об этом сообщает пресс-служба Кунгурской службы спасения.

ДТП случилось рано утром 24 июля на 68-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Пострадавшего водителя передали врачам. Теперь он госпитализирован. Грузовик получил тяжелые повреждения кабины.

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