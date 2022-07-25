На неделе в Пермском крае потеплеет до +31 градуса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ожидается жаркая летняя неделя. Прогнозом делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Среднее отклонение от нормы составит +3…+4 градуса, а осадки пройдут в основном в понедельник и вторник. После нас ждут лишь локальные дожди.

Днем в понедельник температура воздуха достигнет +26…+31 градус. Во вторник чуть похолодает – до +22...+27 градусов. Возможны кратковременные дожди.

В среду днем в отдельных районах вновь ожидается кратковременный дождь, дневная температура будет в районе +24…+29 градусов. В четверг и пятницу погода существенно не поменяется.

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