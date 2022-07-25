В Прикамье 40-летняя женщина ушла из дома и не вернулась

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае поисковики отряда «Регион-159» объявили о поисках 40-летней жительницы Губахи. Альбина Гильманова ушла из дома 22 июля – с тех пор о ней ничего не известно.

Ушла женщина из дома по улице Свердлова. Особые приметы – рост 169 сантиметров, светло-русые волосы, носит очки.

Была одета в толстовку серого цветы, чёрные бриджи, белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам: 112, 102.

Фото: Регион-159

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