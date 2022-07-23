В Пермском крае в пруду утонул мужчина

В селе Березовка на местном пруду утонул мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Березовка на местном пруду утонул мужчина. Информация о ЧП поступила днем 23 июля дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, к месту происшествия привлекались 8 человек личного состава и 5 единиц техники. Утонувшего мужчину обнаружили и вытащили на берег.

Кстати, 22 июля, спасателям удалось его обнаружить тело 33-летней женщины, поиски которой продолжались на реке Чусовой несколько дней. Вместе с ней погибли ее супруг и маленький сын.

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