В Перми горел ЖК «Акварели» по улице Вильвинской, 2

Фото: группа ВК «Мой город-Пермь!»

В 15. 53 в краевое ГУ МЧС России поступило сообщение о пожаре в ЖК «Акварели» по улице Вильвинской, 2. На место выехали 28 пожарников на 9 машинах.

Фото: группа ВК «Мой город-Пермь!»

Стало известно, что горит кровля площадью 30 кв. м. жилого многоквартирного дома. В 16.12 пожар локализовали, а в 16.24 потушили.

Фото: группа ВК «Мой город-Пермь!»

- Из здания жилого дома эвакуировалось 10 человек, погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью жителей отсутствует, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сейчас спецслужбы устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

Фото: группа ВК «Мой город-Пермь!»

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