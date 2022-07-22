COVID-19 в Прикамье набирает обороты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье выявили 81 новый случай COVID-19. Среди зараженных 19 жителей в возрасте 60 лет и старше. Общее число зараженных в Пермском крае достигло 372 752.

Новые случаи диагностированы в 13 территориях края: в Перми, в Чусовском, Краснокамском, Пермском, Сивинском, Кунгурском, Нытвенском, Чернушинском, Верещагинском, Кудымкарском, Очерском, Соликамском и Уинском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии на территории края от COVID-19 скончались 8 849 человек.

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