В лесах Прикамья до сентября ввели особый противопожарный режим

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В среду, 20 июля, краевое правительство приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края» до 10 сентября 2022 года. В период его действия запрещается разжигать костры в лесах вне оборудованных кострищ, а также разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодиях, сжигать мусор, горючие материалы и порубочные остатки, сообщает краевая пресс-служба минприроды.

Штрафы за нарушение возросли. Так, физлица заплатят за несоблюдение постановления - 40-50 тысяч рублей (больше в 2,5 раза), должностные лица - 60-90 тысяч рублей (больше в 2 раза), а юрлицам грозит штраф от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей (больше в 6 раз).

Напомним, с 23 апреля на территории Прикамья потушили 54 лесных пожара на площади 173 гектара. 96 % пожаров удалось ликвидировать в течение первых суток.

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